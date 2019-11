FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.11.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS IAG PRICE TARGET TO 700 (720) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 269 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES PRIMARY HEALTH PROPE WITH 'HOLD' - TARGET 150 PENCE - BERENBERG RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 440 (380) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 1825 (1400) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS ROYAL MAIL TO 'MARKET-PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 225(250)P - CITIGROUP CUTS CAPITAL & COUNTIES TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 270 (279) PENCE - CITIGROUP RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1500 (1200) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1546 (1431) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES IAG PRICE TARGET TO 727 (665) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 208 (205) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2120 (2200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 255 (265) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 210 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 900 (980) PENCE - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 280 (276) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 195 (205) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 220 (145) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 457 (422) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2200 (2020) PENCE - 'NEUTRAL' - MS CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 1000(1075)P - PEEL HUNT CUTS TULLOW OIL PLC TO 'ADD' ('BUY') - RBC RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 920 (900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1280 (1000) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2225 (2255) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 725 (705) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 543 (530) PENCE - 'BUY'



- TRADERS: EXANE BNP CUTS TUI TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM')



