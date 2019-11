Die bearish Stimmung bleibt im EUR/USD in dieser Woche intakt - Die 1,0990 begrenzt aktuell die Abwärtsbewegung - Der EUR/USD steht in einer schmalen Range rund um 1,10 unter Abwärtsdruck. Unmittelbar darüber befindet sich der 55-Tage-SMA in der Nähe der 1,1040. Der Abwärtsdruck dürfte über diesem Niveau nachlassen und ein Test des 100-Tage-SMA ...

