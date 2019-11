Kaspar A. Hemmeler hat sich entschieden, an der kommenden GV nicht zur Wiederwahl antreten.Lenzburg - Im Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg AG wird es bei der ordentlichen Generalversammlung im März 2020 zu einer Veränderung kommen. Einer der Verwaltungsräte tritt nicht mehr zur Wiederwahl an. Kaspar A. Hemmeler, Mitglied des Verwaltungsrats der Hypothekarbank Lenzburg AG, hat sich entschieden, an der kommenden Generalversammlung vom 21. März 2020 nicht mehr für eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...