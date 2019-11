Im bayerischen Treuchtlingen nahe Ingolstadt ist am Freitagabend ein 19-jähriger Pkw-Fahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 ums Leben gekommen. Gegen 13:15 Uhr war der 19-Jährige mit einem Pkw nach bisherigen Erkenntnissen auf der B 2 in nördlicher Richtung unterwegs, als er auf Höhe der Abzweigung Treuchtlingen-Nord bei Osterdorf aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Lastzug kollidierte, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.



Während der 61-jährige Lkw-Fahrer nur leicht verletzt wurde, musste der eingeklemmte 19-Jährige bewusstlos von Feuerwehrmännern aus seinem Pkw geborgen werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Dort verstarb der 19-Jährige später an den Folgen des Verkehrsunfalls, so die Beamten weiter. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch entsprechende Abschleppdienste abtransportiert werden.



Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Aufnahme des Sachverhalts die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme blieb die B 2 komplett gesperrt, so die Polizei.