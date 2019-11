Tino Chrupalla ist auf dem Parteitag in Braunschweig mit 54,5 Prozent Zustimmung zum AfD-Co-Chef gewählt worden. Damit setzte sich der Wunschkandidat des scheidenden bisherigen Co-Chefs Alexander Gauland in der Stichwahl gegen Gottfried Curio (41,2 Prozent) durch.



Im ersten Wahlgang war Dana Guth mit 22,0 Prozent Zustimmung aus dem Rennen geschieden. Zuvor war AfD-Co-Chef Jörg Meuthen mit 69,2 Prozent Zustimmung wiedergewählt worden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.