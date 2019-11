Die 16 Lottogesellschaften wollen Online-Casinos verstaatlichen. Das berichtet die "Bild am Sonntag".



Dies gehe aus einem Schreiben des Deutschen Lotto- und Tottoblock (DLTB) vom 26. November an die Chefs der Staatskanzleien hervor. Derzeit verhandeln die Länder über einen neuen Glücksspielstaatsvertrag, mit dem u.a. Online-Casinos in ganz Deutschland legalisiert werden sollen. Dabei warnt der DLTB vor Rechtsrisiken und einer Gefährdung des Lotteriemonopols, "wenn zweifelsfrei suchtgefährdendere Glücksspiele allesamt mit einzig qualitativen Beschränkungen frei verfügbar wären".



Das Risiko sei umso geringer, "je staatsnäher ein Online-Spiel organisiert und je strenger es reguliert wird". Bislang galt der DLTB als Gegner einer Legalisierung von Online-Casinos. Für eine staatliche Kontrolle würde laut DLTB zudem die zuverlässige Suchtpräventionen der Lottogesellschaften in den vergangenen Jahrzehnten sprechen.