Im Osten Russlands sind am Wochenende mindestens 15 Menschen bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Mindestens 18 weitere Personen wurden verletzt, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass am Sonntag unter Berufung auf Behördenangaben.



Der Vorfall ereignete sich demnach in der Region Transbaikalien im Föderationskreis Ferner Osten. Der Bus war von einer Brücke auf einen Fluss gestürzt, der offenbar zugefroren war. Den Behördenangaben zufolge war das Fahrzeug wegen eines geplatzten Reifens verunglückt. Insgesamt befanden sich laut Tass 43 Personen an Bord.



Die weiteren Hintergründe des Unglücks waren zunächst unklar.