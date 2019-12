Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert die Abschaffung der Kaffeesteuer auf fair gehandelte Sorten. "Wir müssen ein Signal setzen. Bei den Kaffeebauern kommt zu wenig Geld an", sagte der CSU-Politiker am Rande seiner Äthiopien-Reise dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Wenn man die Steuer abschaffe, "könnte ein 500-Gramm-Päckchen fair gehandelter Kaffee, das heute noch rund sieben Euro kostet, für 1,10 Euro weniger angeboten werden". Fair gehandelter Kaffee werde auch dann preislich nicht mit den Dumping-Angeboten der Discounter mithalten können. Aber der Wettbewerbsnachteil gegenüber konventionellen Premium-Angeboten könnte verringert werden.



Zuletzt hatte Deutschland rund eine Milliarde Euro über die Kaffeesteuer eingenommen. Durch eine Abschaffung auf fair gehandelte Sorten würden nach Berechnung des Entwicklungsministeriums Mindereinnahmen von 110 Millionen Euro jährlich entstehen. "Deutschland ist eines der wenigen Länder, die überhaupt Kaffeesteuer erheben. Ich bin dafür, dieses Instrument zu nutzen, um für mehr Nachhaltigkeit in der Kaffeeproduktion zu sorgen", sagte Müller.



"Wir brauchen bei zertifiziertem Kaffee zusätzlich einen Mindestabnahmepreis von zwei Dollar pro Pfund."