Im Dezember werden rund 80 Tonnen ökologisch erzeugte Bananen von einer Organisation von Kleinerzeugern in Annape, in dem Bezirk Mórrope (Lambayeque) vermarktet, berichtet Agraria.pe. Vor 18 Monaten wurden Familien aus dieser kleinen Ortschaft, die in der Vereinigung der Landwirtschaftlichen Erzeuger, Bienenzüchter, Aquakulturisten und Bauern von Annape (Aproannape) organisiert...

