Event 4. Dezember, Zürich | Der Master und die Gold-Gewinner der Best of Swiss Apps Awards 2019 präsentieren ihren Weg zur Trophäe.Zürich - Der Master und die Gold-Gewinner der Best of Swiss Apps Awards 2019 präsentieren ihren Weg zur Trophäe und die Höhen und Tiefen des Projekts bis zum Erfolg. Nehmt Euch die Zeit, es lohnt sich! Das Masterprojekt wird präsentiert von David Bach, Head of Mobile Bern von ti&m und Michael Schütz, Projektleiter Via der Eidgenössischen Zollverwaltung. Auch die Gold-Gewinner der...

