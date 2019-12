Mehr als 377,6 Megawatt an Photovoltaik-Anlagen sind in dem Monat bei der Bundesnetzagentur neu gemeldet worden. Der Brutto-Zubau stieg damit in diesem Jahr auf bislang 3344 Megawatt. Die Solarförderung sinkt im Dezember um ein weiteres Prozent und der 52-Gigawatt-Deckel rückt immer näher. Die festen Einspeisetarife liegen erstmals für alle Anlagen unter der Marke von 10 Cent pro Kilowattstunde.Nach der jüngsten Veröffentlichung der Bundesnetzagentur sind im Oktober in Deutschland Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 377,618 Megawatt neu gemeldet worden. Dies ist der höchste Brutto-Zubau ...

