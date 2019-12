Der EUR/JPY baut seine positive Dynamik in den oberen Bereich der 120,00 aus - Unmittelbar darüber befindet sich der 121,50 Widerstand - Der EUR/JPY verzeichnet erneut einen Tagesgewinn und so notiert er in Reichweite der psychologischen Marke von 121,00. Darüber wird das Oktober Hoch in der Mitte der 121,00 das Ziel sein, gefolgt vom kritischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...