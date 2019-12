Damit folgt die Gesellschaft dem gemeinsamen Ziel einer einheitlichen Namensgebung innerhalb der Unternehmensgruppe Koenig & Bauer.Lausanne - Ein neuer Name für den Weltmarktführer bei Hochsicherheitsdrucklösungen. KBA-NotaSys wird am 1. Juni 2020 in Koenig & Bauer Banknote Solutions umbenannt. Damit folgt die Gesellschaft dem gemeinsamen Ziel einer einheitlichen Namensgebung innerhalb der Unternehmensgruppe Koenig & Bauer. Das renommierte, auf den High-Tech-Sicherheitsdruck von Banknoten und Wertpapieren...

