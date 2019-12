EUR/USD bleibt in seiner Range über 1,10 - 1,0990 bietet weiterhin eine gute Unterstützung - Der EUR/USD notiert zum Beginn der Handelswoche in einer schmalen Range im unteren Bereich der 1,10. Unmittelbar darüber befindet sich der wichtige 55-Tage-SMA in der Nähe der 1,1040. Solange der Handel darunter stattfindet, bleiben die Aussichten unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...