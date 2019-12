Solarenergie, Erdwärme oder Photovoltaik - welche Form der Energieversorgung eignet sich am besten für die Gemeinde? Ein neuartiges Online-Tool der Fraunhofer-Gemeinschaft ermittelt für kleine Gemeinden den individuell optimalen Energiemix samt Fördermöglichkeiten. Die Energiewende steht an. Vertreter kleiner Gemeinden sind allerdings oftmals überfragt, wie diese für sie genau aussehen könnte. Solarenergie, Photovoltaik oder Erdwärme? Was macht Sinn und in welchem Ausmaß können diese Technologien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...