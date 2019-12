Zum Wochenstart hat der DAX kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.964,68 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 2,05 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelschluss die Aktien von Heidelbergcement entgegen dem Trend im Plus. Am Ende der Liste rangierten die Anteilsscheine von SAP, Linde und RWE. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1083 US-Dollar (+0,56 Prozent).