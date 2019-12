Jane Foley, Senior FX-Strategin bei der Rabobank, schreibt in einer Notiz, dass nach den Daten von CoreLogic die Immobilienpreise in Sydney im November um 2,7% m/m gestiegen sind, was den größten monatlichen Anstieg seit 1988 darstellt. Wichtigste Zitate "Melbourne war nicht weit davon entfernt und verzeichnete ein Wachstum von 2,2% m/m. Im ganzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...