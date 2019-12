Es wird erwartet, dass Australiens Tafeltraubenproduktion in dem Handelsjahr 2019/20 weiter zunimmt und einen Rekord von 240.000 Tonnen erreichen soll, 30.000 Tonnen mehr als in dem Handelsjahr 2018/19. Diese höhere Produktion kommt durch mehr Rebenpflanzungen, die in Fruchtbildung kommen, wobei fast alles der größeren Produktion in den Export gehen soll. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...