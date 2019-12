Continental ISIN: DE0005439004 hat das Zwischenhoch am 07. November bei 133,10 Euro markiert. Nach dem Verlust der 200-Tage-Linie flohen institutionelle und private Investoren aus der Aktie. Der Kursverfall konnte am 21. November mit einem Tief bei 119,50 Euro gebremst werden. Der Anstieg reichte bis auf 124,10 Euro und danach fiel die Aktie wieder auf bis zu 116,54 Euro ab. Dieses Tief wurde am Montag im Tagesverlauf geschrieben und dabei hat die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...