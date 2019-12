Am breiten Markt heben sich die Aktien von Schmolz + Bickenbach mit einem satten Plus von 30 Prozent ab.Zürich - Die Schweizer Börse tendiert am Dienstag im frühen Handel mehrheitlich etwas fester. Nach den Kurseinbussen vom Montag komme es nun zu einer technischen Erholung, heisst es am Markt. Er sei aber fraglich, wie lange die Anschlusskäufe anhalten. "Wenn die Shorts geschlossen sind, könnten die Kurse wieder abbröckeln", sagt ein Händler. Am Montag hatten neue Zolldrohungen...

