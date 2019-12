Im Oktober und November erreichte die Leipziger EnBW-Tochter neue Installationsrekorde für seine Stromspeicher. Den größten Absatz verzeichnet Senec in Deutschland, verkauft seine Photovoltaik-Heimspeicher aber auch in Italien und Australien.Jeweils mehr als 1000 ausgelieferte Photovoltaik-Heimspeicher im Oktober und November konnte Senec verzeichnen. Diese Installationsrekorde stimmen die EnBW-Tochter zuversichtlich, dass sie ihren Absatz in diesem Jahr mehr als verdoppeln und damit auch stärker als der Markt in Deutschland wachsen wird. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der ausgelieferten und ...

