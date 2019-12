Dollarindex Abwärtskorrektur wird nach dem Bruch der 98,00 Unterstützung fortgesetzt - 200-Tage-SMA bei 97,60 bietet eine wichtige Unterstützung - Der Dollarindex befindet sich in einer Abwärtskorrektur, nach dem er in den vergangenen Sitzungen daran scheiterte die 98,50 zu überwinden. Der 200-Tage-SMA bietet in der Nähe der 97,60 eine wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...