Der Senat der Hansestadt hat einen neuen Klimaplan und ein Klimaschutzgesetz beschlossen. Darin sind rund 400 Maßnahmen verankert, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Es ist auch eine Photovoltaik-Pflicht vorgesehen, die ab 2023 gelten soll.Hamburg hat sich beim Klimaschutz viel vorgenommen. Am Montagabend beschloss der Senat zahllose konkrete Maßnahmen. Dabei ist geplant, den Klimaplan fortzuschreiben und ein neues Klimaschutzgesetz zu verabschieden. Darin ist vorgeschrieben, dass der CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent bis 2030 sinken soll. Basisjahr ist 1990. Bis 2050 will die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...