Der Google-Gründer und Chef des Google-Mutterkonzerns Alphabet, Larry Page, tritt zurück. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in einem Blog-Eintrag mit.



Auch der derzeitige Alphabet-Präsident Sergey Brin, werde seinen Posten aufgeben. Neben seiner Rolle als Google-Chef werde Sundar Pichai den Chefposten bei Alphabet übernehmen. Da Alphabet nun "fest etabliert" sei und neben Google als unabhängiges Unternehmen funktioniere, sei es an der Zeit, die Management-Strukturen zu "vereinfachen", hieß es weiter. Page und Brin würden weiterhin bei Google und Alphabet als Mitglied des Boards, einer Art Aufsichtsrat, Aktieninhaber und Co-Gründer "aktiv" beteiligt sein, heißt es in dem Blog-Eintrag.



Zudem beabsichtigten Page und Brin, sich regelmäßig mit Pichai auszutauschen, besonders über Themen, für die man "brenne", hieß es weiter.