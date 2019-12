Wie die Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AMV) berichtet, haben die Vorbereitungen zum 4. Norddeutschen Ernährungsgipfel am 26. März 2020 in Rostock-Warnemünde längst begonnen. Die AMV hat Unterstützer in allen norddeutschen Bundesländern gefunden. Impressionen vom 3. Norddeutschen Ernährungsgipfel,...

Den vollständigen Artikel lesen ...