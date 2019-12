Was ist regional am regionalen Schweinefleisch? Vor Kurzem war ich mitten in einer sehr emotional geführten Diskussion über Regionalität. Der Standpunkt der einen Gruppe: Regionalität ist derzeit eine zentraler Mengentreiber im Vertrieb des Produktes und rechtfertigt einen höheren Produktpreis gegenüber Massenware von irgendwo her. Es entsteht in der Region...

Den vollständigen Artikel lesen ...