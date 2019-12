Das Highlight der diesjährigen Junioren-Aktivitäten waren traditionell die Next Generation Days Anfang November, diesmal mit einem straffen Programm in Murcia (Spanien). Gleich am ersten Abend berichtete Jeroen Smans, CFO der Agrargenossenschaft Deilor, direkt aus der Praxis über die Chancen und Herausforderungen des Obst- und Gemüsemarktes in der Region Murcia. Dabei wurde...

Den vollständigen Artikel lesen ...