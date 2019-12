Memorandum of Understanding mit der chinesischen Zheshang Venture Capital Company Ltd unterzeichnet, um mehr Möglichkeiten für Investitionen und Startup-Entwicklung zu schaffen.Zürich - F10 - The Home of FinTech - unterstützt und begleitet innovative Startups bei der Umsetzung ihrer Ideen in erfolgreiche Unternehmen und fördert die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Der in Zürich und Singapur ansässige FinTech Incubator & Accelerator hat nun ein Memorandum of Understanding mit der chinesischen Zheshang Venture Capital Company Ltd...

Den vollständigen Artikel lesen ...