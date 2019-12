Der EuroStoxx50 kletterte in den ersten anderthalb Stunden des Handels um 1,20 Prozent auf 3654 Punkte.Paris - Erneut geben Signale aus den Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China am Donnerstag die Richtung für den Aktienmarkt vor: Der EuroStoxx50 kletterte in den ersten anderthalb Stunden des Handels um 1,20 Prozent auf 3654 Punkte und erholte sich damit wieder deutlich von seinem zweitägigen Rücksetzer. Trotz neuer politischer Spannungen kämen die beiden Grossmächte in...

