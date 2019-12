FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.12.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AVIVA TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 461 (551) PENCE - BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 341 (347) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1246 (1552) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HURRICANE ENERGY PRICE TARGET TO 50 (55) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 67 (68) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS M&G PRICE TARGET TO 251 (256) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2356 (2288) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 211 (209) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE HLDGS TARGET TO 758 (731) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 343 (331) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 662 (657) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1725 (1696) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 635 (603) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE TARGET TO 278 (277) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1322 (1253) PENCE - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 280 (295) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 300 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MAINFIRST STARTS BP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 620 PENCE - MAINFIRST STARTS SHELL WITH 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR P.'); TARGET 300(350)P - RBC CUTS SEGRO TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 725 (750) PENCE - RPT/JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 9 (8.35) EUR - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 200 (208) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 385 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 600 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 720 (650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3700 (3600) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5100 (4800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1170 (1060) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES INVESTEC PRICE TARGET TO 580 (560) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2670 (2620) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob