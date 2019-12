Am Freitag veröffentlicht die US-Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die Zahlen von ADP gelten als Hinweis auf die offiziellen Zahlen.Washington - Die Privatwirtschaft der USA hat im November deutlich weniger Stellen geschaffen als erwartet. Es kamen 67'000 Arbeitsplätze hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit 135'000 neuen Stellen gerechnet. Ausserdem wurde der Stellenaufbau im Vormonat von 125'000 auf nur noch 121...

