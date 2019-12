Die Schweiz ist einer von drei Gaststaaten, die von Saudi-Arabien ausgewählt worden sind.Bern - Die Schweiz wird am Gipfeltreffen der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen im November 2020 in Riad teilnehmen. Sie hat eine Einladung Saudi-Arabiens angenommen. Bundespräsident Ueli Maurer bestätigte am Mittwoch Informationen des "Tages-Anzeiger". Saudi-Arabien hat am 1. Dezember 2019 für ein Jahr den Vorsitz der "Gruppe der Zwanzig" übernommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...