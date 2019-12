Im hessischen Büdingen nahe Hanau ist am frühen Mittwochnachmittag ein 43-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Gegen 13:55 Uhr war der 43-Jährige mit einem Pkw auf der Landstraße 3193 in Richtung Büdingen unterwegs, als er in einer Kurve aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und sich überschlug, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.



Das Fahrzeug kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Der 43-jährige Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, so die Beamten weiter. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter eingeschaltet, der die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Die Landstraße 3193 musste für mehrere Stunden gesperrt werden, so die Polizei.