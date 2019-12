Die Stiftung hat ihr Kapital erhöht und ein grösseres Liegenschaften-Portfolio mit Immobilien in sieben verschiedenen Schweizer Kantonen übernommen.St. Gallen - Die Anlagegruppe Immobilien Schweiz der Helvetia Anlagestiftung hat im November 2019 ihr Kapital um CHF 75 Mio. erhöht. Zusammen mit den Kapitalzusagen von CHF 110 Mio. aus 2018 kann eine substantielle Liegenschaftenakquisition in der Höhe von CHF 182 Mio. getätigt werden. Die Helvetia Anlagestiftung hat im November 2019 in der Anlagegruppe Immobilien Schweiz eine weitere...

