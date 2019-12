Laut drei Quellen der japanischen Regierung, die von Reuters zitiert wurden, wird die japanische Regierung später am Donnerstag ein Konjunkturpaket von 26 Billionen Yen (240 Milliarden Dollar) ankündigen. Die Regierung erwartet, dass das Konjunkturpaket das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,4% in die Höhe treiben wird, so die Quellen. Sie sagten weiter, ...

