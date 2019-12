Zudem hat der chinesische Hersteller seine Produktionskapazitäten verzehnfacht. Mit zwei Modellen seiner Hochvolt-Speicher will BYD sämtliche Systemgrößen abdecken.BYD will vom weiter wachsenden Speichermarkt partizipieren. Das chinesische Unternehmen hat mit einer neuen hochautomatisierten Fertigungsanlage seine Produktionskapazitäten verzehnfacht, wie es am Donnerstag veröffentlichte. Zudem sei die nächste Generation seines 2015 eingeführten Hochvolt-Speichers in Planung. Die "Battery-Box Premium Linie" soll im ersten Quartal 2020 in Europa, Asien, Afrika, Australien sowie Nord- und Südamerika ...

Den vollständigen Artikel lesen ...