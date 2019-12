Ausbruch in der Siltronic-Aktie: Gestern konnten sich die Papiere bereits an der 200-Tage-Linie bzw. an der wichtigen 75er-Barriere nach oben abdrücken und dabei auch gleich die August-Abwärtstrendgerade überwinden, heute arbeiten die Bullen am nächsten Coup: Gelingt der Sprung über die 80er-Hürde, könnte das der Startschuss für eine veritable Jahresendrallye beim Wafer-Hersteller werden. Der Knoten scheint jetzt jedenfalls geplatzt zu sein... ...

