Die aktuelle Studie der Bonner Marktforscher, die in Kooperation mit dem BSW-Solar und der The Smarter E erstellt wurde, zeigt enorme Potenziale gerade in den Bereichen Planung, Installation, Betrieb und Wartung von Photovoltaik-Anlagen auf. Allerdings müssten zunächst die Marktbarrieren im EEG beseitigt werden.In den vergangenen Jahren sind viele Jobs in der deutschen Solarbranche verloren gegangen. Dies könnte sich in der nächsten Dekade aber wieder umkehren. Grundlage dafür ist, dass Photovoltaik und Speicher angesichts der drohenden Erzeugungslücke durch den Atom- und Kohleausstieg deutlich ...

