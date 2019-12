Der SMI geht 0,28 Prozent höher bei 10'363,50 Punkten aus dem Handel.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag zwar fester aber deutlich unter dem Tageshoch geschlossen. Damit hat die Erholung, die am Vortag dank neuer Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit eingesetzt hatte, an Schwung verloren. Das Geschehen dürfte nach Ansicht von Marktspezialisten weiterhin unter der Fuchtel des Handelskonflikts stehen.

