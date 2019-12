Die Avobis Group AG, die Hypothekarbank Lenzburg AG und die Gebäudeversicherung Bern (GVB) haben die Swiss Immo Lab AG mit Sitz in Zürich gegründet.Zürich - Die Avobis Group AG, die Hypothekarbank Lenzburg AG und die Gebäudeversicherung Bern (GVB) haben die Swiss Immo Lab AG mit Sitz in Zürich gegründet. Die Zürcher Venture-Capital-Gesellschaft investiere.ch wird als Investmentmanager fungieren. Neue technologieaffine Unternehmen werden in den kommenden Jahren die Schweizer Bau- und Immobilienbranche stark beeinflussen.

