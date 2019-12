In den für den Anbau von Kohlrabi wichtigen Regionen Südeuropas waren die Witterungsbedingungen in den vergangenen Wochen nicht optimal, so dass sich die Bestände langsamer entwickelt haben als geplant. Somit ist die Warenverfügbarkeit in Deutschland aktuell knapp. Bildquelle: Shutterstock.com Die Erntesaison im deutschen Freilandanbau wurde in der vergangenen Woche auch in...

Den vollständigen Artikel lesen ...