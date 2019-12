Crissier (awp) - Die Namenaktien der Baumgartner Gruppe Holding AG werden am Dienstag, 17. Dezember 2019 dekotiert. Der letzte Handelstag an der SIX ist der 16. Dezember, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Nach der Übernahme durch die Behr Bircher Cellpack (BBC) hatte Baumgartner im November die Dekotierung beantragt ...

