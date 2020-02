Gleichzeitig ist Sabine Heller bei der Credit Suisse zur Leiterin Privatkunden Zürich Zentrum ernannt worden.Zürich - Die Credit Suisse hat heute bekannt gegeben, dass Hans Baumgartner per 1. März 2020 die Position des Leiter Entrepreneurs & Executives der Geschäftseinheit Wealth Management Clients übernehmen wird. Der Bereich «Entrepreneurs & Executives» (E&E) umfasst über 90 Berater an 22 Beratungsstandorten in der Schweiz und bietet Unternehmern sowie Führungskräften Beratung aus...

