Der Ökonom der UOB Group Barnabas Gan hat die aktuellen PMI-Daten in Singapur analysiert. Wichtigste Zitate "Der vom Singapore Institute of Purchasing and Materials Management (SIPMM) veröffentlichte Purchasing Managers' Index (PMI) von Singapur zeigte im November 2019 einen weiteren Anstieg um 0,2 Punkte auf 49,8 Punkte. Dies ist der zweite Monat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...