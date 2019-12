Die Transaktion wird mit umgerechnet rund 4,3 Milliarden Franken bewertet.Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re verkauft seine Tochtergesellschaft ReAssure an die britische Phoenix Group. Die Transaktion wird mit 3,25 Milliarden britischen Pfund (umgerechnet rund 4,2 Mrd Fr.) bewertet, wobei Swiss Re eine Barzahlung von 1,2 Mrd Pfund sowie den Rest in Aktien von Phoenix erhält. Dieser Anteil entspricht laut Mitteilung einem Anteil von 13 bis 17 Prozent an Phoenix...

Den vollständigen Artikel lesen ...