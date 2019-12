Die Transaktion wird mit umgerechnet rund 4,3 Milliarden Franken bewertet.Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re verkauft seine Tochtergesellschaft ReAssure in einer milliardenschweren Transaktion an die britische Phoenix Group. Ursprünglich hätte ReAssure im Sommer an die Börse gebracht werden sollen, doch der Börsengang wurde dann mangels Interesse von Investoren wieder abgesagt. Die Transaktion wird laut Mitteilung vom Freitag mit 3...

Den vollständigen Artikel lesen ...