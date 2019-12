Nach dem Septemberhoch bei 125,20 Euro musste die zooplus Aktie ISIN: DE0005111702 bis 85,10 Euro nach unten. Der Kurs hat sich seit dem über dieser Marke gehalten. Die Gegenreaktion nach dem Tief war relativ kräftig und wir gehen davon aus, dass in diesem Bereich eine neue Unterstützung liegt, bei der die Bullen wieder zuschlagen. Jetzt kommt es aber darauf an, ob zooplus den charttechnischen Widerstand bei 90 Euro schafft. Erst in diesem Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...