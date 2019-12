Cornèrcard, Abacus und Arcanite sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die Buchhaltungsprozesse in der Schweiz zu automatisieren.Zürich - Cornèrcard, Abacus und Arcanite sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die Buchhaltungsprozesse in der Schweiz zu automatisieren. Kauf- und Verkaufsprozesse können dank des Einsatzes von künstlicher Intelligenz ab Frühling 2020 direkt und meist in Echtzeit in ein Buchungssystem überführt werden. Die unmittelbare Verbuchung (real time) revolutioniert die Buchhaltung...

