EUR/USD schloss am Donnerstag über 1,1100 - Rallye hat den 200-Tage-SMA von 1,1160 zum Ziel - Der EUR/USD konsolidiert am Freitag, bevor die kritischen US Nonfarm Payrolls veröffentlicht werden. Die kurzfristig bullish Aussichten bleiben für das Paar unverändert. Das bedeutet, dass der 200-Tage-SMA von 1,1157 und die Oktober/November Hochs von 1,1180 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...