2019 dürfte an den Börsen versöhnlich enden, weil die Geldpolitik expansiv bleibt und es viele starke Unternehmen gibt, die die Konjunktur stützen. Sein bisheriges Hoch um 13.600 Punkte kann der Dax immer noch erreichen.

Die Angst nimmt zu, die Wirtschaft könnte im nächsten Jahr doch deutlicher abrutschen. Sowohl von internationalen Stimmen wie der OECD als auch von Branchenverbänden - zuletzt vor allem aus der Chemie - kommen warnende Töne. Und dazu der Unsicherheitsfaktor Donald Trump. Je nachdem, wie seine Äußerungen zum Stand des Handelskonflikts mit China ausfallen, springen die Märkte innerhalb von Sekunden in die eine oder andere Richtung. Dabei entwickeln sich die Aktienmärkte mit etwas Abstand betrachtet durchaus stabil. Der Dow Jones verläuft mit gutem Sicherheitsabstand oberhalb des Juli-Hochs von 27.400 Punkten, der Technologieindex Nasdaq 100 hat sich deutlich von der mittelfristigen Ausbruchszone um 8000 entfernt. Selbst der Dax konnte zuletzt das Niveau um 13.000 Punkte verteidigen.

Leben Börsianer in einer anderen Welt - oder sind die Ängste und Gefahren, die über die Ticker flimmern, gar nicht so dramatisch wie vielfach befürchtet? Wahrscheinlich trifft beides zu. Börsianer leben in der Tat in ihrer eigenen Welt. Jeder Marktteilnehmer - vom Kleinanleger, der für 500 Euro seine ersten Aktien kauft, bis zum milliardenschweren Hedgefonds - setzt auf Kursveränderungen, die sich in einem unterschiedlichen Zeitfenster ergeben mögen. Anleger müssen nach vorne schauen, sich Szenarien für den Markt ausdenken, spekulieren im wahrsten Sinne des Wortes. An der Börse ergibt das naturgemäß das Bild einer anderen, zukünftigen Welt.

Bemerkenswert ist, dass die Börse bei ihren Antizipationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...